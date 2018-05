Riera referma ''l'estricta fidelitat'' a la República i avisa que caldrà desobediència per tenir la independència

Última actualització Dilluns, 14 de maig de 2018 13:30 h

Els anticapitalistes es proposen examinar la legislatura per defensar el projecte republicà

@JoanSole_ | L'abstenció de la CUP farà possible la investidura del candidat Quim Torra, però en cap cas serà un xec en blanc per al nou govern de la Generalitat.

Carles Riera durant el segon debat d'investidura © CUP-CC Comparteix Tweet

El diputat de la CUP-Crida Constituent, Carles Riera, ha refermat "l'estricta fidelitat" dels cupaires amb la independència i la República perquè és "l'única possible que pot oferir les majories necessàries i dignitat a les classes populars".

Riera, que ha començat la seva intervenció recordant una cita cèlebre del poeta i cantautor Leonard Cohen, "a vegades un sap de quin costat estar, simplement veient qui està de l'altre costat", ha carregat durament contra els "autoanomenats" catalanistes que "el que més temen és el redreçament de Catalunya" -paraules de Salvador Seguí-: "Som i serem contraris als qui volen monopolitzar la política catalana per defensar millor els seus interessos de classe".

Els anticapitalistes han defensat amb vehemència el projecte republicà asseverant que és una República "internacionalista, inclusiva, democràcia, antiracista, antifeixista i no identitària". En aquest sentit, però, consideren que han de restar a l'oposició "per proposar i construir polítiques republicanes i al servei de les classes populars": "No podem donar suport al seu govern perquè no es planteja termes de desobediència i confrontació".

