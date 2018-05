Albiol tanca la porta al diàleg i amenaça Torra: ''Està a la seva mà que l'autogovern no s'hagi de tornar a intervenir''

No hi ha cap vot

També ha tingut paraules per a la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, a qui ha retret els seus "atacs" al Gobierno pel que considera manca de mà dura a Catalunya. "El meu rival no és vostè, és l'independentisme", li ha recordat per tirar-li un dard enverinat celebrant que "hagi actuat com a líder de l'oposició després de 5 mesos". En aquest sentit, però, li ha retret que no hagi parlat encara amb la resta de partits des del paper que li pertoca al Parlament.

En un intent de desprestigiar el candidat, ha carregat contra el caràcter provisional amb que es presenta la legislatura - "si Tarradellas aixequés el cap, segurament no es reposaria de l'ensurt ni de la vergonya" d'algú que no es reconeix com a president- , ha tornat a insistir en presentar-lo com un titella de Carles Puigdemont -"ha llegit el programa electoral de JxCat i ens ha explicat el mateix que Puigdemont"- i l'ha acusat d'estar "decidit a convertir en invisibles una part de la població catalana". També ha tornat a fer ús del discurs de la por econòmica i la fugida d'empreses i ha apuntat a una suposada "fractura social".Sobre la decisió de la CUP de no obstaculitzar la investidura de Torra, Albiol ha lamentat que "l'aval de la CUP el tindrem que pagar amb una hipoteca tots els catalans". Ha retret a l'independentisme les seves "prioritats", entre les quals -ha dit- hi ha "buscar els fantasmes del 155" o "obrir ambaixades per parlar malament d'Espanya". "En quin moment de la història la ruptura ha millorat les condicions de vida de la gent?", ha sentenciat el líder del PP.