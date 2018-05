[Vídeo] Domènech i Alamany riuen quan la CUP els demana si desobeiran quan el TC tombi més mesures socials

Salva Països Catalans Països Catalans

14 de maig de 2018, 15.41 h

Quina manera de perdre el temps amb aquestes preguntes aquests de la CUP... què esperen ben bé d'aquesta colla de cagacalces dels comuns???



No crec pas que hagin canviat tant com per tenir-los al costat... no veieu que encara no saben ni què ni qui son...



En fi, Salut i República!!! i gas a fons que ara ja tenim president!!!