Eduard Pujol assevera que avui es posa ''punt final'' a set mesos de ''vergonya democràtica''

No hi ha cap vot

Pujol ha defensat que la formació del govern és un pas endavant "per salvar una situació injusta, dolenta pel país", però no "la passa definitiva".

"Això no va del candidat emprenyat, això va d'una solució global, que ens incorpori a tots", ha explicat Pujol, que ha demanat respecte al Parlament i a Quim Torra: "Prou insults en aquest Parlament, prou fangar".

"Oferim al país un projecte polític que és la resposta a quaranta anys de provar-ho tot", ha dit Pujol i ha defensat que no només es tracta de drets, "que també": "Queden molts curts els que pensen que recuperant 4 lleis tombades ja estaria". Tanmateix, ha reivindicat la mobilització ciutadana: "Hi hem de ser perquè l'Estat ens ha abandonat".

En aquest sentit, ha sentenciat que la millor manera que tenim per fer un país millor és fer república. "Si les urnes ens han avalat, si estem convençuts d'això, per què hem de fer el contrari?", ha reblat.

D'altra banda, ha recordat que "els grans problemes necessiten grans solucions" i ha defensat la proposta de canvi presentada per Torra, tot i que ha reconegut que "no és senzill". "La proposta que fem no va només d'identitat, "hi ha l'ànima social motor del canvi i l'ànima nacional", ha explicat el diputat.