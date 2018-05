Torra respon a les amenaces del PP: ''no em fa por, ja ho hem superat''

Última actualització Dilluns, 14 de maig de 2018 14:10 h

A la CUP els demana "mantenir-se alerta per si mai caiem en la temptació de l'autonomisme"

Redacció| "No sé si vostè m'està amenaçant, però no em fa por. Ja les hem superat, aquestes amenaces". Així de contundent s'ha plantat Quim Torra davant les amenaces del líder del PP, Xavier Garcia Albiol, en el ple que ha d'investir-lo president de la Generalitat com a candidat de JxCat. En el seu torn de rèplica des del faristol del Parlament, ha contestat als seus retrets assegurant que "governarem per a tots" i que no és ell qui serà un president "excepcional i provisional", sinó la situació política al país. "No farem cap pirotècnia, aquest Govern governarà", ha sentenciat.

El candidat a la investidura, Quim Torra, en la segona sessió del debat

Davant la negativa dels populars a acceptar les seves reiterades ofertes de diàleg, Torra hi ha tornat a insistir demanant que es reconegui Catalunya com un "interlocutor vàlid".



Torra també s'ha dirigit a la CUP agraint-los la seva abstenció per possibilitar la formació de Govern i fent-los l'encàrrec de "mantenir-se alerta per si mai caiem en la temptació de l'autonomisme". En aquest sentit, els ha recordat que el procés sobiranista necessita les "tres vies d'acció republicana". "Si no arrenquem ara, no ho farem mai", ha dit.



Torra ha retret a tots els grups que "ningú ha estat pel programa de Govern" tenint en compte que dissabte es van queixar d'això i ha parlat sobre "problemes reals de la gent" com l'educació o la sanitat avassallats pel dèficit fiscal "que alguns s'entesten en no voler reconèixer". En aquest sentit, dirigint-se a la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha instat a la formació taronja i al PP a intervenir en favor de Catalunya als pressupostos generals de l'Estat i els ha retret que -fins al moment- no ho hagin fet. "Se sorprenen que vulguem una República Catalana per gestionar millor els nostres recursos?", els ha qüestionat.



A Miquel Iceta ha tornat a recordar-li que només "deu obediència al poble de Catalunya i, per tant, al Parlament" i -en relació als retrets pels seus articles o participació en homenatges a diversos personatges- li ha assegurat que l'interessa "tot el catalanisme".