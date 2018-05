Quim Torra, el 131è president de la Generalitat

D'altra banda, ha "lamentat" les piulades publicades fa sis anys sobre Espanya, "me'n penedeixo", ha asseverat que la República catalana "només pot tirar endavant" si gira a l'entorn i al centre de les persones. En el seu primer discurs des del faristol del Parlament com a president de la Generalitat, Torra ha agraït al president Puigdemont els seus "actes de responsabilitat" i el suport del seu grup parlamentari, JxCat, i a ERC, a qui ha dit que "junts farem República Catalana".

En un discurs marcat pel compromís social per ser "lleials" al mandat republicà, Torra ha reivindicat la sobirania del Parlament de Catalunya per fer "lleis justes que ajudin i defensin totes les persones, i promoguin la igualtat, la prosperitat i la sostenibilitat".

Quim Torra ha arribat aquest dilluns al Parlament, al voltant de les 9 del matí. A l'entrada de l'edifici, al parc de la Ciutadella, l'esperaven el vicepresident primer de la Mesa, Josep Costa; la portaveu de JxCat, Elsa Artadi, i diputats com Francesc de Dalmases, Laura Borràs, Marc Solsona, Lluís Font i Imma Gallardo.

El diputat de JxCat ha obtingut el suport d'ERC i la seva formació. El PP, PSC i Catalunya en Comú han votat en contra i la CUP s'ha abstingut, tal com va decidir aquest diumenge en un Consell Polític extraordinari.

