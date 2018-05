Nervis unionistes davant la nova legislatura republicana

Última actualització Dilluns, 14 de maig de 2018 14:40 h

El torn de rèplica mostra el neguit de l'oposició, que veu com el procés segueix endavant

2 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



@JoanSole_ | El nou president de la Generalitat, Quim Torra, farà front a la legislatura amb una oposició que combina els nervis de veure com el procés cap a la República catalana segueix a pas ferm malgrat la repressió i amb un objectiu comú, visibilitzar que el 131 president no representarà tots els catalans.

Arrimadas insisteix amb els articles de Torra

La líder de l'oposició repeteix el tarannà del seu primer torn de paraula, on ha recordat els tuits i els articles del candidat de Junts per Catalunya i acusa el bloc republicà de saber qui presidirà la Generalitat: "El voten sabent què representa. És el senyor que avui fan president, l'independentisme assumeix que és el discurs que els representa. Com veuran la fractura social si no veuen la fractura social? No és conscient del gran honor que representa ser el president de 7 milions de catalans. Amb vostès no tindrem legalitat, sabem que aquesta necessitat de tenir un president de tots els catalans no hi serà":

Cleca de Sabrià al PSC d'Iceta

El president del grup parlamentari d'ERC, Sergi Sabrià, ha reforçat el propòsit de treballar per guanyar un projecte comú, majoritari i de futur. Sobre el debat identitari encetat per C's i PSC, Sabrià assegura que coincideix amb Iceta sobre qui són els catalans, "perquè no n'excloem ni un": "Però vostès desapoderen els catalans que diuen que no poden governar-se sense ser tutoritzats. Per això ens agradava el PSC que va fer seu el dret a l'autodeterminació. El dia que vam voler fer servir aquest dret va desaparèixer".

Avís d'Iceta, "això comença i acaba sense República"

Lectura econòmica del primer secretari del PSC a la rèplica de Torra, a qui ha retret que les seves propostes "no han merescut atenció, perquè són propostes del 2012 i s'ha donat una expectativa de vida de cinc mesos". En aquest sentit, el líder socialista s'ha preguntat, "què farem amb el finançament? Si només tenim el pa sencer el dia que arribi la República ideal, mentrestant haurem de negociar". Iceta ha avisat que "això comença i acaba sense República".

Domènech demana que el TC no sigui una excusa

Les paraules de Riera, qüestionant si els comuns estan disposats a desobeir quan el Tribunal Constitucional torni a tombar mesures socials, han provocat una airada intervenció del líder dels comuns que ha acceptat que el TC és un obstacle "evident, però també l'han fet servir com excusa". Domènech ha interpel·lat als cupaires: "Pregunti's si avui Salvador Seguí s'abstindria. Voten la versió més conservadora del catalanisme. Lliçons de vostès mai més".

Riera en alerta màxima

El líder cupaire al Parlament de Catalunya ha agafat el repte d'estar alerta, però concreta, "estem en alerta màxima": "Quan faci autonomisme, nosaltres hi serem per defensar el mandat de l'1 d'octubre i la classe treballadora per fer créixer el suport a la independència". "Els carrers seran sempre del poble, li devem tota l'obediència. Per això lluitarem per les persones com les del CDR que avui els Mossos estan represaliant".

Albiol creu que l'única amenaça és Torra

El president del Partit Popular Català ha recordat les llistes d'espera, els barracons i les empreses que han marxat per "culpa" del procés: "Sap què és una amenaça? Algunes de les coses que vostè ha dit aquí, una amenaça per a l'autogovern i la convivència. Hauria de ser responsable i assumeixi que serà el president de tots".

Eduard Pujol li recorda als socialistes el seu paper als 80

El portaveu adjunt de Junts per Catalunya, Eduard Pujol, ha demanat als socialistes que la legislatura no sigui un "fangar" amb la llengua catalana: "Aplaudeixo per la capacitat del PSC dels 80 per quedar-se lluny de fer de la llengua com una arma de conflicte".