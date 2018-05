[Àudio] Torra fa embogir la caverna: amenacen amb bombardejos i el titllen de ''puteta'' de Puigdemont

Última actualització Dilluns, 14 de maig de 2018 17:00 h

Traspassen qualsevol mena de límit

Redacció| Fa poques hores que Quim Torra s'ha convertit en el 131è president de la Generalitat, però des que Carles Puigdemont va anunciar la seva candidatura va esdevenir blanc de l'odi de la caverna mediàtica. Tant és així que un dels seus màxims representants, el periodista Federico Jiménez Losantos, s'hi ha dirigit a ell per amenaçar-lo sense cap mena de límit.

“Però tu què t'has cregut? Com que no podem bombardejar Barcelona? Per suposat que us podem bombardejar”, ha deixat anar en el seu editorial a esRadio. "Una altra cosa és que la basura de govern que tenim no sigui capaç de demostrar que hi ha avions per bombardejar. O que la casta política prefereixi que es destrueixi Espanya abans que utilitzar legítimament la força”, ha afegit per dir “a tu no fa falta que et bombardegin. Només cal que et truqui un jutge, vas al lavabo i llavors, vinga, cap a Estremera”.