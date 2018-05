L'unionisme respon de nit i encaputxat a la retirada de la bandera d'Espanya a un Ajuntament de Tarragona

No hi ha cap vot

Segons han difós a la xarxa, una quinzena de persones ha despenjat aquesta matinada la bandera negra (que havia estat col·locada enlloc de l'espanyola aquest dissabte) i l'Ajuntament ha tornat a hissar la 'rojigualda'.



A més, han pintat amb els colors espanyols el llaç groc que hi ha a les portes del consistori i hi han escrit un '155'. L'acció -a diferència de la duta a terme dissabte, que tot i haver estat difosa pel CDR local, no va ser reivindicada per ningú- ha estat atribuïda a la Cruzada de los 300, Lagartos, Resistencia Alta Tabarnia i GAR5 El Penedés. "Limpiando Pallaresos", diu la publicació a les xarxes socials.