[Àudio] El president madrileny s'inventa una nova acusació per Quim Torra

Última actualització Dilluns, 14 de maig de 2018 20:00 h

Titlla el seu discurs de ser ''predelictiu''

Redacció| Que el president en funcions de la Comunitat de Madrid, Ángel Garrido, digui que el discurs polític del nou president de la Generalitat, Quim Torra, és "delirant" i "ple de fanatisme" no hauria de sorprendre ningú; però sí que hagi intentat acusar Torra de dur a terme un acte "predelictiu".

El president madrileny s'inventa una nova acusació per Quim Torra pic.twitter.com/qj9xdDYMRV — directe!cat (@directe) 14 de maig de 2018

En una entrevista a 'EsRadio' amb Federico Jiménez Losantos, Garrido s'ha mostrat segur que Torra cometrà delictes contra la legalitat vigent i -per tant- ha predit que caldrà actuar a Catalunya. En el dia en que s'ha investit el 131è president de la Generalitat, Garrido no creu que la "normalitat" hagi tornat a Catalunya.D'altra banda, ha assenyalat que "durant 40 anys, s'ha fet poc o res per evitar arribar on hem arribat" tant per part del Partit Popular com de la resta de formacions polítiques espanyoles. "Hem estat deixant passar coses que no hauríem d'haver deixat passar", ha dit, per afegir que -amb tot- cal reconèixer que l'actual Gobierno ha actuat correctament amb decisions "valentes" com l'aplicació de l'article 155.