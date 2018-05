Què fa un conill de peluix al despatx des d'on Puigdemont ha seguit la investidura de Torra?

President @KRLS, el conill a la paperera em té molt intrigat. pic.twitter.com/NGV8Ni52i3 — Max Caneda (@maxcaneda23) 14 de maig de 2018

Carles Puigdemont, acompanyat de dos pals de fregar, ha seguit el discurs de Quim Torra. La 1a mesura del nou Govern hauria de ser contractar un decorador competent. pic.twitter.com/gZCyfqqyOM — òscar dalmau (@philmusical) 14 de maig de 2018

Un escriptori amb una tablet i un portàtil, alguns bolígrafs, làmpades, papers, un cartell amb el lema 'Demà pots ser tu'... Tot era normal a l'escenografia en que el president s'ha deixat fotografiar mentre escoltava el debat parlamentari. Tot, menys un conill groc de peluix que es veu a la paperera just davant la taula. Què és? Intenta el president a l'exili enviar alguna mena de missatge ocult?Tot i la riuada de teories i confabulacions que s'han pogut llegir a la xarxa, podem confirmar que no. Segons fonts amb les quals ha pogut parlar eles tracta d'un simple error humà: el conill era allà abans que el president usés l'indret per seguir l'actualitat política catalana i ningú s'hi ha fixat per retirar-lo.Igual, segurament, que els pals de fregona que el locutor, guionista i presentador de ràdio i televisió, Òscar Dalmau, ha assenyalat que es trobaven al fons de la imatge publicada de Puigdemont.