Millo obre la porta a mantenir el 155 si es nomena com a consellers polítics a la presó

En declaracions a 'La nit a 8tv', el delegat del govern espanyol a Catalunya ha criticat el viatge de Torra a Berlín i li ha advertit que espera "que s'ho pagui de la seva butxaca."

Enric Millo ha assegurat avui que el viatge de Quim Torra a Berlín per reunir-se amb Puigdemont és "una mala manera de començar. Torra té una oportunitat d'ajudar a fer el millor per sortir del bloqueig, hi ha voluntat de restaurar la normalitat per part del govern espanyol i la seva primera decisió és anar a Alemanya a veure a aquell a qui anomena el president de veritat. És un missatge que no tranquil·litza gens. I espero que s'ho pagui de la seva butxaca."

En declaracions a 'La nit a 8tv', el delegat del govern espanyol a Catalunya ha obert la porta a mantenir el 155 si es nomena com a consellers líders a la presó: "L'advocacia de l'Estat hauria d'estudiar-ho, i veure si està dins la legalitat o no. I des del punt de vista funcional, persones privades de llibertat o fugides no poden exercir de consellers. No crec que a un govern li convingui això."També sobre el 155, Millo ha assegurat que "el govern garanteix que la llei es complirà a Catalunya i que ningú farà una il.legalitat perquè si ho fa estarem en el mateix supòsit. Hem de tenir una trobada amb els qui van donar suport a les mesures, valorar el que ha dit Torra i veure quins plantejaments de futur cal fer." Millo ha afirmat que "el govern espanyol sempre compleix la llei, i això vol dir respectar l'acord que surt del Senat, i és el que farem. Si algú vol que s'incompleixi, que ho digui. Reactivar-lo només serà possible si hi ha un nou incompliment. Si passa, el govern ja ho farà." També ha advertit que les mesures de control de despesa i tresoreria només desapareixeran quan el Ministeri ho consideri oportú.Sobre el fet que hi hagi polítics a la presó ha admès que "humanament és colpidor, perquè ens coneixíem tots. Humanament no és gens agradable, penses en la seva família, en ells...Però quan van decidir actuar fora de la llei sabien que assumien aquest risc. Eren majors d'edat." "Si un és valent per fer tot això, també ha de ser valent per assumir-ne les conseqüències."Eduard Pujol ha criticat amb duresa la posició del govern espanyol per obrir la porta a mantenir el 155 i mantenir la intervenció econòmica: "Ens la fan de l'alçada d'un campanar: no ens aixequen la intervenció econòmica, no permeten que persones amb els drets polítics intactes siguin consellers...El que és de sentit comú és respectar la gent i la seva voluntat expressada a les urnes." Sobre la possible restitució de consellers empresonats, ha dit que "el que no pot ser és que el jutge, duríssim, digui que els consellers a la presó són actors polítics vàlids i que el govern espanyol digui que això ens ho hem de mirar. Al final, és dir que això no els ha agradat. Si Torra decideix que als consellers se'ls ha de restituir i ells accepten, on és el problema?"En declaracions a 'La nit a 8tv', el portaveu de JxCat ha denunciat que "el govern espanyol està predisposat a seguir exercint la repressió" i ha afegit que "som una societat amenaçada, estem en una democràcia vigilada i una llibertat suspesa."Sobre els polèmics tuits de Quim Torra, ha dit que "quan es treuen fora de context...ja se sap. Ens podria passar a tots" i ha denunciat la "teatralització de la política." També ha defensat que "Torra té molts dies per demostrar la seva honorabilitat. Només cal tenir-hi contacte per descobrir-hi una gran dimensió humana."Eduard Pujol també ha carregat contra Enric Millo per obrir les portes a mantenir el 155 i qualificar Torra de titella: "En aquest país no hi ha ningú que hagi fet un paper com el del senyor Millo. Fa el joc sense plantar cara mai. Fa el joc a allò que li fan fer, com les titelles, el govern espanyol li ha fet fer un paper galdós." "Algú que vol representar els ciutadans d'un territori que somrigui quan els peguen, em sembla un paper molt galdós."