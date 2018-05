Torra: ''Els espanyols són un poble germà''

Última actualització Dimarts, 15 de maig de 2018 09:30 h

"Em sembla normal anar a parlar amb el president legítim de Catalunya", comenta el nou president de la Generalitat sobre la seva visita Puigdemont

Redacció | "Els espanyols són un poble germà". Així ho ha exposat el 131è president de la Generalitat, Quim Torra, en una entrevista a Catalunya Ràdio. "Ens hem de trobar en la fraternitat dels pobles ibèrics".

Torra ha aprofitat per tornar a disculpar-se pels twits: "Lamento molt els tuits que s'han malinterpretat" i ha remarcat que "la gent que em coneix sap qui sóc i què penso".

El nou president ha defensat que "la manera de protegir totes les llengües és amb la República". "És important donar valor al català com a llengua de cohesió". El nou president considera que "a l'escola i als serveis socials és on s'aconsegueix una integració de la diversitat".



"El castellà serà llengua oficial de Catalunya". D'aquesta manera diu que la instauració de la República és "l'única garantia" que el català sigui oficial a la UE. També ha assegurat que treballarà per millorar la seva imatge a les institucions europees després de les paraules del portaveu de la Comissió Europea, Margaritis Schinas.

El valor de la societat

Malgrat la polèmica aixecada, Torra ha tornat a reivindicar la figura de Francesc Cambó prèvia a la Guerra Civil. "Jo em situo amb tots els patriòtics independentistes que van lluitar per la independència".





El president ha insistit que, per a ell, "és català tot aquell qui viu i treballa a Catalunya". En aquest sentit, Torra ha dit que "el valor més preuat de la societat catalana és la cohesió", punt on ha subratllat que hi posarà esforços. D'aquesta manera ha volgut posar èmfasi en la polèmica aixecada també pel contingut d'articles polèmics que se li han retret aquests dies. Ha reiterat que la seva intenció és revertir la imatge que s'ha estès: "serà un dels punts on més insistirem".

Visita a Berlín

"Em sembla normal anar a parlar amb el president legítim de Catalunya", ha comentat sobre el seu viatge a Berlín. D'aquesta manera, també ha explicat que es va inscriure al Col·legi d'Advocats per poder visitar els presos polítics.

Sobre els nomenaments de consellers i conselleres del nou Govern, Torra ha preferit no mullar-se: "Primer va la presa de possessió, després el nomenament dels consellers". Ara bé, del que està segur Torra és de la paraula de Felip VI: "No tinc cap dubte que el Rei signarà el meu decret de nomenament".

El president Carles Puigdemont li va fer saber que confiava en ell per ser el nou president dimecres passat: "Encara no ha passat una setmana". Torra ha confessat però que li va fer saber a Puigdemont que creia que hi havia persones més preparades: "Vaig dir que altres persones més capaces que jo", ha confessat, però finalment va acceptar. "Vaig pensar: tu tens dret a dir que no?".

L'estratègia de l'independentisme