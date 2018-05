Portades: La caverna espanyola es trastoca amb el pla de Torra

|| || ★ || || PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || || ★ || || L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat

15 de maig de 2018, 09.16 h







Senyors franquistes:







Sense el menor desig d'humiliar-vos, i amb la intenció de contribuir a la vostra felicitat familiar actualment força amenaçada, em permetré donar-vos un consell en forma de pregunta, que sens cap mena de dubte us aclarirà la conducta que hauríeu de segfuir si de debó desitgeu poder viure sense aquesta ràbia i aquesta angoixa que s'us mengen per dintre.





Au, anem per feina. Vet aquí la pregunta:





NO US SEMBLA, SENYORS FEIXISTETS, QUE EN COMPTES DE VIGILAR ... Llegir més