Així funcionaran els departaments dels consellers que són a la presó o a l'exili

El Govern de Quim Torra designarà comissionats que portaran la gestió del dia a dia

Redacció | El govern de Quim Torra nomenarà comissionats per portar els departaments dels consellers que són a la presó o a l'exili. Quan Felip VI signi el nomenament del nou president i es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat, es podrà fer la presa de possessió i a final de setmana ja podria prendre possessió el seu govern. De moment, Elsa Artadi i Pere Aragonés sonen com a noms forts d'aquest nou govern on encara hi ha ball de noms i on podria haver-hi alguns canvis de funcionament pel que fa als consellers restituïts.

El candidat a la investidura Quim Torra amb els diputats Albert Batet, Elsa Artadi i Eduard Pujol dirigint-se a l'hemicicle per a la segona sessió del debat d'investidura © Núria Julià Comparteix Tweet

Quim Torra vol restituir tots els càrrecs i consellers del govern de Puigdemont cessats per 155. Ho ha dit aquest dimarts al matí en una entrevista a Catalunya Ràdio, on ha aclarit que es farà amb el vistiplau dels afectats. En aquest sentit i segons apunta El Nacional, el nou govern designarà comissionats que s'encarregaran de portar els departaments encapçalats per consellers que siguin a la presó o a l'exili.



JxCat ja va dir que restituirà els consellers del darrer executiu suspès pel 155 que decideixin mantenir la seva responsabilitat. Seria el cas de Jordi Turull com a conseller de la Presidència; Josep Rull, a Territori, i Lluís Puig, a Cultura. A ERC, l'únic que ha expressat la voluntat de continuar és Toni Comín, al departament de Salut.



Alguns noms



La feina d'aquests comissionats seria la d'encarregar-se de la gestió del dia a dia que aquests consellers, absents, no podran assumir. Segons la llei de la Presidència de la Generalitat i del Govern, l'executiu pot nomenar comissionats "als quals ha d'assignar un àmbit d'actuació específic" i poden assistir a les reunions del Govern quan hi són convocats.



Entre els noms que sonen per assumir el paper de comissionats hi hauria Laura Borràs, a Cultura, i Damià Calvet, a Territori, mentre que, si es confirma la continuïtat de Comín, seria David Elvira el que assumiria aquest rol.



La Moncloa no ho veu amb bon ulls

La Moncloa però, no veu gens bé que Quim Torra vulgui restituir alguns dels consellers de Puigdemont que són a la presó o a l'estranger.

El delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, ha advertit que podria ser un motiu per perpetuar el 155. "Les persones que estan privades de llibertat o estan fugides de la justícia és evident que no poden ser consellers", ha etzibat aquest dilluns a la nit en una entrevista a La Nit a 8tv.



De fet, aquest matí, Mariano Rajoy i Pedro Sánchez s'han reunit durant 50 minuts per abordar quins són els següents passos després de la formació d'un govern a Catalunya. Des del PSOE apunten que es podria posar fi a l'aplicació de l'article, amb l'advertència de tornar-lo a activar en funció de les decisions de l'executiu de Torra.



Tanmateix, el propi Rajoy es reunirà dijous amb el líder de Cs, Albert Rivera que, previsiblement, pressionarà perquè no s'aixequi el 155.

