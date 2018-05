Rajoy assegura ara que podria reunir-se amb Torra

Per aquest motiu, el president del Gobierno demana, de moment "enteniment i concòrdia" entre les institucions. Caldrà veure quant dura aquesta voluntat.

Tal com recull el digital, Rajoy estaria disgustat amb els missatges del nou president de la Generalitat. Malgrat tot, només "jutjarà els fets" que dugui a terme el nou Govern abans d'iniciar mesures que afecten la vida política catalana.

Així ho han assegurat fonts governamentals que defensen la necessitat de no donar nous arguments a l'independentisme que serveixin per jusitificar l'enfrontament amb Espanya, segona ha recollit El Independiente.

Ara bé, la trobada podria tenir condicions. La més destacable és que Torra ha de respectar l'ordenament jurídic vigent i que no torni a insultar a la societat espanyola.

