Millo tampoc garanteix si es retirarà o no el 155

Última actualització Dimarts, 15 de maig de 2018 12:30 h

El delegat del govern espanyol troba "evident" que persones que estan empresonades o "fugades" no poden exercir de consellers

3 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Redacció | El delegat del govern espanyol, Enric Millo, ha avisat que si es nomenen com a consellers persones que estan a la presó o "fugades" s'haurà d'estudiar i determinar "si s'ajusta a la legalitat i justifica l'aixecament de les mesures del 155".

Notícies relacionades

En una entrevista a 8tv aquest dilluns a la nit, Millo ha posat així en dubte que s'acabi l'aplicació del 155 en cas que Jordi Turull, Josep Rull o Lluís Puig tornin a ser consellers.Per a Millo, és "evident" que no poden exercir de consellers per la seva situació de privació de llibertat o de "fugades" perquè no podrien presidir reunions. El president investit pel Parlament, Quim Torra, ha refermat aquest dimarts en una entrevista a Catalunya Ràdio que oferirà a tots els consellers ser "restituïts" en el càrrec "si ells volen".