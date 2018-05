Ballesteros accepta una mascota groga pels Jocs del Mediterrani 2018

Última actualització Dimarts, 15 de maig de 2018 13:00 h

Es diu Tarracvs i ja s'ha donat el seu primer bany de masses

Redacció | Després d'haver hagut de postposar un any els Jocs del Mediterrani, l'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros ha acceptat tenir una mascota groga per als jocs.

La mascota es diu Tarracvs i ja s'ha donat el seu primer bany de masses en ser presentada la setmana passada en un acte celebrat al Tàrraco Arena. Més de 2.000 nens de diferents centres de la demarcació de Tarragona van participar en l'acte de presentació de la mascota.

Ballesteros ja va reconèixer que aquest moment ha estat el més emotiu fins ara des que es va anunciar que els mateixos jocs es farien a Tarragona. I és que aquests jocs, no han estat exempts de polèmica. L'any passat, l'alcalde de la ciutat i president del Comitè Organitzador dels Jocs del Mediterrani va haver d'anunciar que s'haurien de postposar un any per la manca de recursos econòmics dels organitzadors.



No està preocupat

L'alcalde ha assegurat en diverses ocasions que no està preocupat, ni pel que fa a participació ni pel pressupost operatiu. I ha comentat que els tarragonins a poc a poc van valorant tot allò que s'està fent.