Aznar va aplanar el camí a Juan Carlos I per abdicar sense el debat monarquia-república

Col·laboradors de Faes van aconsellar que abdiqués a través d'una llei singular per al seu cas i per via d'urgència

Redacció | El monarca va demanar a l'expresident del Govern espanyol, José María Aznar, un informe polític i jurídic sobre la manera en què havia de procedir amb la seva abdicació, opció que l'abril del 2013 ja li rodava pel cap. Aznar va respondre a la petició amb un informe de col·laboradors de Faes, on s'assenyalava la prioritat d'evitar el debat sobre monarquia i república.

Així ho detalla el director de la Faes, Javier Zarzalejos, al seu llibre 'No hay ala oeste en la Moncloa', que recull Europa Press. El treball aporta detalls, fins ara desconeguts, sobre els mesos que van precedir l'abdicació del monarca, com la implicació de l'expresident popular en aquests preparatius.

Segons explica, Aznar va encarregar l'elaboració de l'informe a dos dels seus col·laboradors a Faes, el mateix Javier Zarzalejos i al jurista i diputat del PP, Ignacio Astarloa.

El dictamen dels experts s'alineava amb la interpretació partidària d'una llei general sobre abdicacions. Però eren conscients del moment polític el 2013 i l'estat de l'opinió pública respecte a la monarquia. Per això, aconsellaven optar una llei singular per al cas concret de Juan Carlos, segons publica Europa Press.

En aquest sentit, van proposar també que es tramités per la via d'urgència acceptant només esmenes a la totalitat, com es fa en la ratificació de tractats internacionals, i amb aprovació en lectura única. Es tractava d'evitar un debat que derivés en la dialèctica entre monarquia i república.

Aznar va lliurar l'informe a Juan Carlos I a primers de juny de 2013 però no va ser fins a mitjans de maig de 2014 que el monarca va cridar a l'expresident per comunicar-lo que havia decidit reactivar la seva decisió d'abdicar, que volia fer efectiva al juny.

