Això és el que ha costat finalment el Mercat de Sant Antoni de Barcelona

La remodelació s'eleva fins als 80 milions d'euros

Redacció | El pressupost per a la remodelació del Mercat de Sant Antoni ha estat a l'entorn dels 80 milions d'euros. Així ho ha confirmat el regidor de Turisme, Comerç i Mercats de l'Ajuntament de Barcelona, Agustí Colom, aquest dimarts en una visita anterior a la seva obertura.

Aquesta xifra inclou els treballs de remodelació del mercat i de transformació de les parades que s'han dut a terme en els últims nou anys, però s'hi ha de sumar els tres milions i mig que corresponen a la urbanització de l'entorn. Tampoc no inclou la inversió "individual" que han fet els propietaris dels establiments. El mercat obrirà de nou les seves portes el pròxim 23 de maig i els operaris ja estan ultimant els darrers detalls.



Comptarà amb 235 establiments, dels quals 52 corresponen al mercat de producte fresc, 105 als encants i 78 al dominical de llibres. El regidor de Turisme, Comerç i Mercats ha afirmat que els tres mercats que hi formen part tenen "l'essència en nodrir el barri" i s'ha mostrat "preocupat" perquè es pugui produir una "expulsió" dels veïns a causa dels elevats preus del lloguer. "Si no tenim veïns, el Mercat de Sant Antoni no podrà prosperar", ha assegurat Colom.



Així serà la distribució



La superfície total del nou Mercat de Sant Antoni és de 53.388 metres quadrats. Estan distribuïts en cinc nivells, quatre d'ells dedicats als serveis i al comerç. La planta que es troba al mateix nivell que el carrer correspon a l'espai del mercat alimentari i del no alimentari. En aquesta planta, els passadissos es poden tancar per separat, cosa que permet que un dels dos mercats pugui estar tancat sense que sigui un impediment perquè l'altre obri.

Una altra planta compta amb un establiment d'autoservei alimentari, un espai veïnal de 500 metres quadrats i oficines per al personal del mercat, entre altres. Pel que fa a l'aparcament, té prop de 400 places destinades a clients. Una altra planta està dedicada exclusivament a la zona de càrrega i descàrrega, a magatzems i a la gestió de residus.

Espais tancats el dia de l'obertura

Alguns dels espais, però, no estaran disponibles de cara al públic el dia de l'obertura del mercat. És el cas del gimnàs i de l'espai veïnal, que no "estaran oberts per a la seva funcionalitat" el pròxim 23 de maig, segons ha confirmat el regidor de Turisme, Comerç i Mercats de l'Ajuntament de Barcelona. S'espera que puguin estar disponibles a partir de la tardor.

La data d'obertura del mercat s'ha decidit conjuntament entre l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona i les associacions de paradistes dels tres mercats de Sant Antoni.

Horaris d'obertura

El mercat dels encants obrirà quatre dies a la setmana: dilluns, dimecres, divendres i dissabte. Per la seva banda, el mercat de producte fresc obrirà de dilluns a dissabte de vuit del matí a vuit del vespre, mentre que el dominical de llibres obrirà únicament els diumenges i s'ubicarà en el perímetre de l'edifici. Amb l'objectiu de trobar la integració entre els tres mercats, el dels encants obrirà tots els dies durant aproximadament les dues primeres setmanes.

L'impacte del turisme

El regidor de Turisme, Comerç i Mercats ha destacat que són conscients que el mercat és un punt d'atracció per als turistes. Tanmateix, ha dit que "per la configuració que té el mercat, el client natural és el de la ciutat i del barri". Preguntat sobre si els preocupa que el mercat pugui ser un centre d'atracció turística dels visitants a la ciutat, Colom ha dit que no els "espanta" la quantitat de turistes que puguin visitar l'espai durant els mesos de més afluència turística.



Amb tot, ha reiterat que els veïns del barri són l'"essència" del mercat i ha destacat les "mesures" que l'Ajuntament ha portat a terme per "limitar la proliferació de comerços enfocats al turisme" al barri amb l'objectiu de "preservar la diversitat".

