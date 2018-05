Espanya exporta més intolerància, es nega a reconèixer Kosovo i passa de la cimera dels Balcans

Última actualització Dimarts, 15 de maig de 2018 17:15 h

El president del Gobierno serà l'únic líder europeu que no hi assistirà

Redacció | Aquest dijous se celebra la cimera de la UE amb els Balcans Occidentals a Sofia. I Mariano Rajoy serà l'únic cap d'Estat o de govern de tota Europa que no hi anirà.

El president del Gobierno no es reunirà amb els líders d'Albània, Bòsnia, Sèrbia, Montenegro, l'Antiga República de Macedònia i Kosovo, segons han assenyalat fonts europees.

La notícia no sorprèn del tot. Fa unes setmanes fonts properes a la diplomàcia espanyola ja van insinuar aquesta opció, i tot perquè Espanya no ha reconegut mai Kosovo. Rajoy no hi anirà personalment però ja ha anunciat que hi enviarà algun representant.

Espanya però, no és l'únic país que no reconeix Kosovo. Eslovàquia, Romania, Grècia i Xipre el tracten com un país ni com un estat independent.



Kosovo va proclamar la seva independència l'any 2008. Això sí, el president del Gobierno serà l'únic líder que s'absentarà a la cimera.

