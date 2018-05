Twitter bull amb la iniciativa '#MicroEspañolismos' que destapa casos de xenofòbia a la pluralitat

Vicenç Ramoneda i Ullar Sentmenat - República de Catalunya Sentmenat - República de Catalunya

15 de maig de 2018, 18.15 h

El Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) analitzarà les recents declaracions de Federico Jiménez Losantos al seu programa a "EsRadio" per dir que es podria bombardejar Catalunya. Així ho han confirmat fonts oficials del CAC a l'ACN. "Per descomptat que els podem bombardejar, una altra cosa és que la brossa de govern que tinguem no sigui capaç de demostrar que clar que hi ha avions per bombardejar; una altra cosa és que la casta política prefereixi que es destrueixi Espanya abans d'... Llegir més