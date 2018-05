Torra i Puigdemont repten Rajoy davant de tot Europa: ''Posi dia i hora per dialogar, Europa observa''

Última actualització Dimarts, 15 de maig de 2018 16:50 h

Els presidents emplacen a la "coalició del 155" a respectar els resultats del 21-D

2 ( 1 vot ) Carregant Carregant



@JoanSole_ | Diàleg, negociació i política. El nou president de la Generalitat, Quim Torra, seguirà les petjades de la legislatura anterior i reitera l'oferta del president legítim, Carles Puigdemont, per resoldre mitjançant el diàleg el cas català. Diàleg, negociació i política. El nou president de la Generalitat, Quim Torra, seguirà les petjades de la legislatura anterior i reitera l'oferta del president legítim, Carles Puigdemont, per resoldre mitjançant el diàleg el cas català.

Moment de la primera roda de premsa dels dos presidents, Torra i Puigdemont © Junts per Catalunya Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes Puigdemont, Torra

En una roda de premsa celebrada a Berlín i en anglès, Torra ha demanat al president Rajoy que "marqui dia i hora" perquè "respecti" els resultats del 21 de desembre. Una demanda que ha acompanyat el president Puigdemont, qui ha defensat seguir el camí de la política i el diàleg: "Des que vaig prendre possessió el gener del 2016 sempre he demanat diàleg a l'Estat, espero que Rajoy i la coalició del 155 acceptin aquesta oferta per iniciar les converses en el respecte mutu i iniciar el diàleg per trobar una solució política al conflicte que és polític".

Puigdemont ha anunciat que la prioritat del nou govern se centrarà a recuperar els "danys" causats pel 155, però amb un objectiu d'actuació molt clar: "Europa ens mira per veure com podem gestionar la situació, és moment perquè Espanya respecti el resultat de les urnes".