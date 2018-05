Un exministre socialista recomana a Rajoy imposar a Catalunya un govern de C's

Última actualització Dimarts, 15 de maig de 2018 18:45 h

Nou acostament del socialisme a la dreta més espanyolista

Redacció| Nou acostament del socialisme a la dreta més espanyolista. L'exministre de Foment, José Blanco, ha recomanat al president del govern espanyol, Mariano Rajoy, que imposi a Catalunya un govern de Ciudadanos, amb Inés Arrimadas de presidenta, tot i la victòria del sobiranisme a les darreres eleccions.

L'actual eurodiputat ha fet un tuit en que no es mostra contrari a la petició d'Albert Rivera de mantenir el 155 a Catalunya (tot i haver-se pactat al Senat que s'aixecaria amb la formació de Govern) fins que no "acabi el procés"; indicant que en el cas que s'hagués de fer, optaria per la formació taronja perquè "ha estat la força constitucionalista més votada".