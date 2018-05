Un article de Rajoy del 1983 mostra la cara més 'racista' del president del Gobierno

Sota el títol 'Igualdad humana y modelos de sociedad', Rajoy abandera idees del classisme i determinisme científic que es resumeixen perfectament en la frase escrita per ell mateix on afirma que “els fills de ‘bona estirp’ superen als altres”. “La desigualtat natural de l’home ve escrita al seu codi genètic”, escrivia, per defensar a tota ultrança “les desigualtats humanes” físiques i psíquiques, "com la intel·ligència, la predisposició per a l’art, l’estudi o els negocis”. Així, el president del Gobierno deixa al descobert les seves creences sobre la diferenciació entre les persones en relació al seu naixement, l'inici del pensament del racisme biològic.

En l'article, Rajoy lloa el llibre de l'escriptor Luis Moure Mariño, 'La desigualdad humana'. Moure Mariño és conegut per la seva ideologia feixista i va exercir de biògraf del dictador Francisco Franco durant la Guerra Civil espanyola. "Constitueix una prova irrefutable de la falsedat de l'afirmació que tots els homes són iguals, de les doctrines basades en la mateixa i per tant de les normes que són conseqüència d'elles", va dir Rajoy sobre l'obra. En aquest sentit, també va usar el seu article per atacar políticament el socialisme i retreure-los que "la igualtat humana" sigui "el fi al qual es subordinen tots els mitjans".



A continuació, podeu llegir l'article complet:

Igualdad humana y modelos de sociedad, por Mariano Rajoy Brey