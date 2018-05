La màxima autoritat dels Mossos d'Esquadra, absent a la investidura de Torra pel 155

Segons apunta 'El Món', l'únic càrrec del cos de la policia catalana que es va poder veure ahir al Parlament va ser Xavier Porcuna, exportaveu i actual número dos de la Regió Policial Metropolitana de Barcelona, i que era el responsable de la seguretat de la cambra. Segons ha pogut saber el digital esmentat, Interior ha defensat que López no acudís a la investidura de Torra perquè no és el que marca el protocol. Han avançat que assistirà a la cerimònia de presa de possessió al Palau de la Generalitat.

L'absència de López a la cambra ha estat estranya, donat que sol assistir a altres actes de notorietat pública. Va ser al sopar inaugural del Mobile World Congres d’enguany, al lliurament de despatxos als nous jutges (d'on va sortir una fotografia on mostrava una actitud especialment amigable amb el magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena) o a l'enterrament del Fiscal General de l’Estat, José Manuel Maza, on va acudir acompanyat del coronel de la Guàrdia Civil responsable de la brutalitat de la policia espanyola l'1-O, Diego Pérez de los Cobos.

