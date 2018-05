Espanya segueix alimentant les ombres sobre la veritat dels atemptats a Barcelona i Cambrils

El ministre de l'Interior espanyol, Juan Ignacio Zoido, s'ha limitat a negar les informacions de la premsa francesa; que -aquest matí- informava sobre les detencions practicades per la unitat antiterrorista RAID i promogudes per la Direcció General de Seguretat Interior, els serveis secrets francesos.Més enllà de la notícia d'aquesta jornada, el que la ciutadania troba a faltar són respostes clares del Gobierno pel que fa als atemptats. De fet, ni tan sols ha estat el mateix Zoido qui s'ha pronunciat avui, sinó fonts del Ministeri, segons l'Agència Catalana de Notícies. Aquestes fonts han assegurat que, segons informació de la que disposa el ministre, cap dels sis detinguts avui a França tenen relació amb els atacs terroristes a Catalunya. Tampoc els dos als quals apuntaven els mitjans francesos.

COMENTARIS

#1 Olotí Olot Olot 15 de maig de 2018, 23.34 h Hombre, pancetas ! No hace falta ser muy inteligente para saber quien estaba detrás, verdad?

0 Valora aquest comentari: Respondre comentari Comentari inadequat

5 10 20 tots 1

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal