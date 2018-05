El predecessor de Llarena al Suprem no veu ''justificada'' la presó preventiva pels dirigents sobiranistes

Última actualització Dimarts, 15 de maig de 2018 20:45 h

Tampoc comparteix que se'ls pugui acusar de rebel·lió

Redacció| El predecessor del jutge Pablo Llarena al Tribunal Suprem, Joaquin Giménez, no veu ''justificada'' la presó preventiva pels dirigents sobiranistes. "La situació de presó no la veig justificada en la mesura que l'únic argument que hi ha, com a mesura cautelar, és la reiteració delictiva. Aquesta ha de sustentar-se en indicis i dades objectives, i no veig justificada aquesta presó, i de cap manera la de les persones que inicialment estaven en presó provisional i llavors en llibertat", ha apuntat.

Ho ha dit en una entrevista a 'Nació Digital' , on també ha assegurat que mantenir els presos polítics en centres penitenciaris madrilenys "no té cap sentit". "No apropar els presos avui dia suposa una infracció dels preceptes legals. La llei general penitenciària diu que es procurarà que els presos estiguin a prop dels seus llocs d'origen. Això no es va complir mentre ETA estava matant. Però ara no és desarmar, ni posar l'Estat de genolls, sinó complir la llei. A més, crec que en aquests moments la situació ha de tenir un punt i final. La raó és que les presons provisionals són presons provisionals, i no penes anticipades", ha sentenciat.Sobre l'acusació de rebel·lió als líders independentistes, ha afirmat que "la rebel·lió suposa un alçament violent i jo no el veig". "No hi va ser en el procés que es va iniciar el 2012, i si aquesta s'ha anat produint des de fa diversos anys, per què llavors no es va fer res? Si ens concentrem en l'1-O, jo el que veig és una flagrant desobediència al Constitucional i a la legalitat estatutària", ha afegit.També ha criticat que el Consell General del Poder Judicial "està excessivament polititzat". Amb tot, ha negat la manca de separació de poders a l'Estat espanyol i ha apuntat que el poder judicial ha evitat els que han tractat de "domesticar-lo". Giménez va exercir de jutge durant 45 anys, 19 d'ells al Tribunal Suprem, on va ser substituït per Llarena quan es va jubilar.