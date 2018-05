El president Torra i el vicepresident Junqueras participaven junts en actes d'homenatge als Badia

Última actualització Dimecres, 16 de maig de 2018 05:00 h

La bona sintonia entre el nou líder de l'executiu i el president d'ERC ve de lluny

0 ( 2 vots ) Carregant Carregant



@JoanSole_ | Hi ha un detall de la investidura del president Torra que ha passat desapercebut i que pot servir de tast per entendre les noves relacions que hi pot haver entre Junts per Catalunya i Esquerra Republicana de Catalunya.

Junqueras durant l'acte d'homenatge als germans Badia en el 77è aniversari del seu assassinat © Tribuna Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes badia, junqueras, torra

Com ja va explicar el directe!cat fa dos dies , Quim Torra era una figura ben valorada pel vicepresident legítim, Oriol Junqueras. No només pel fet que pensés en ell per presentar-se com el candidat d'ERC per Girona per a les eleccions generals del 2011 -on finalment hi va anar Teresa Jordà-, sinó també per la bona sintonia de caràcter històric que els unia.

Tant és així, que dos anys després del fallit intent d'incorporar Torra a les llistes de Girona, Junqueras i el nou president de la Generalitat van participar en l'acte d'homenatge als germans Badia en el 77è aniversari del seu assassinat. Com recull aquest document gràfic del Tribuna Catalana, el 28 d'abril del 2013 el Memorial Germans Badia va celebrar l'efemèride al número 38 del Carrer Muntaner de Barcelona, lloc on foren assassinats els germans Josep i Miquel Badia.

L'acte, que va comptar amb la participació de Junqueras, Torra i Lluís Duran, fou per reivindicar, en paraules del president de la Generalitat, que la "llibertat no és negociable, no admet cap rebaixa". En aquesta línia, el president d'ERC, acompanyat per la seva mà dreta, Sergi Sol, recorda com la vida de Badia "pot inspirar" per fer reflexions que poden "ser útils per construir i consolidar grans majories per trobar elements en comú per saber respectar les inquietuds dels nostres que ens ajudin". "Som un país de ventall molt ampli, i sovint aquestes persones que s'han enfrontat han trobat elements en comú", afegeix Junqueras, que va cloure la seva intervenció amb les paraules de Francesc Macià: "Catalans sapigueu fer-vos dignes de Catalunya, cadascú al seu lloc i Catalunya al cor de tots"