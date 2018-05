Roldan, de Torra: ''Ha accedit a ser el titella del fugat Puigdemont''

Última actualització Dimecres, 16 de maig de 2018 09:30 h

Per la diputada de Ciudadanos els independentistes "viuen permanentment en el conflicte"

Redacció | "S'ha investit president a una persona que ha insultat a milions de catalans pel simple fet de ser espanyols", ha comentat la diputada de Ciudadanos, Lorena Roldán. "És sectari, ha fet comentaris xenòfobs en els seus twits i en els seus articles".

En una entrevista al digital Crónica Global ha exposat que "els partits independentistes han aconseguit fer el que semblava impossible, trobar a algú més radical que el senyor Puigdemont". "I que no se'ns oblidi que s'ha aconseguir amb els vots de dos fugats de la Justícia, Puigdemont i Toni Comín, que no vénen a treballar tot i que els catalans els hi paguem el sou cada mes. ¿Per què Rajoy no ha fet res?".

La diputada de Ciudadanos ha estat molt dura amb Rajoy durant l'entrevista "Rajoy pensa més en els seus pactes amb els nacionalistes bascos que en garantir els drets dels catalans". "Li demanem a Rajoy que no s'equivoqui més".

Per a Roldán els independentistes "viuen permanentment en el conflicte". "Fins ara els ha anat bé i volen seguir". "Tenien l'oportunitat de rectificar, buscar a una persona que respectés la llei" i ha afegit que "han buscat al més radical que podien trobar i l'únic que ha acceptat ser el titella del fugat Puigdemont".

