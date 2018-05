[Vídeo] Així explica Anna Gabriel el seu exili

Última actualització Dimecres, 16 de maig de 2018 10:30 h

'Sallent Respon' ha fet públic un vídeo locutat, en gran part, per l'exdiputada de la CUP

Redacció | Ja fa uns dies que van acabar els actes celebrats a Sallent els passats 4 i 5 de maig. Ara però, s'ha difós un vídeo emotiu sobre el cap de setmana. El vídeo està locutat, en gran part, per l'exdiputada de la CUP Anna Gabriel, actualment exiliada a Ginebra.

"Ara necessitem més que mai trobar altaveus", exposa. "Allà on sigui. I, l'exili, i malgrat que és estrany i és dur, ens permet fer d'altaveus d'una realitat que ens convé denunciar".

D'aquesta manera, Gabriel ha explicat per què va anar a Ginebra: "per denunciar la situació de repressió de drets civils i polítics que es viu a l'Estat espanyol". Però aquest no és l'únic motiu pel qual la cupaire va triar Suïssa. "Al Tribunal Suprem només hi ha venjança. No hi ha motius per pensar que hi trobarem justícia", comenta.

L'anticapitalista aprofita el vídeo també per fer una crida a "seguir organitzades" mentre hi hagi presos polítics, persecucions i denúncies.

I també un record per al seu poble, "el millor poble del món". "Sallent és i serà sempre el meu poble. Casa meva són els Països Catalans. Però ara necessitem més que mai trobar altaveus".





