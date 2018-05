Iceta defensa a ultrança la vigilància dels comptes de la Generalitat per ''elemental prudència''

Carles V Vilanova Vilanova

16 de maig de 2018, 10.49 h

És clar, ves què ha de dir el Gran Col·laborador Necessari del Feixisme espanyol...els catalans no són de fiar, l'autonomia no s'ha de concedir per si de cas, la prudència elemental demana no retornar ni un cèntim del saqueig no fos cas que se'n fes un mal ús. Exactament el tipus d'elemental prudència que heu mostrat amb els vostres estimats amics del PP al govern espanyol oi nois...ja sabeu que això ens legitima per una DUI? No hi ha alternativa a la independència per exercir l'autog... Llegir més