Ponsatí: ''No em sembla que hagi d'estar a les llistes de cap govern autonòmic''

El nou president de la Generalitat té la intenció d'oferir a tots els consellers del Govern destituït tornar al càrrec i restituir-los

Redacció | El nou president de la Generalitat, Quim Torra, té la intenció d'oferir a tots els consellers del Govern destituït de Carles Puigdemont tornar al càrrec i restituir-los "si ells volen". Així ho ha comentat aquest dimarts en una entrevista a Catalunya Ràdio i recollida per directe!cat.

Torra ha repetit que "seria un honor" per a ell poder tornar a nomenar-los consellers si accepten l'oferta que serà tant pels que estan a la presó com pels exiliats.



De moment però, sembla que els d'ERC han declinat l'oferta excepte Toni Comín, que encara no s'ha pronunciat.



Ara per ara, sembla que tan sols acceptarien l'oferta Jordi Turull i Josep Rull.



La resposta des d'Escòcia

En aquest sentit, Clara Ponsatí ha estat una de les primeres a respondre públicament a l'oferta també en declaracions a Catalunya Ràdio.



"Jo vaig dimitir com a consellera d'ensenyament al març i jo no em considero amb necessitat de ser restituïda perquè vaig renunciar jo davant el president Carles Puigdemont".



Però l'exconsellera ha volgut anar més enllà i ha afegit que "no em sembla que hagi d'estar a les llistes de cap govern autonòmic".

