[Vídeo] Discussió a crits a la Comissió d'Economia de l'Ajuntament entre Cs i el govern municipal

Rebuig absolut a l’actitud masclista i de menyspreu del tinent d’alcalde, Gerardo Pisarello, referint-se a la regidora Carina Mejías, com una “mestra d’escola autoritària”. Denunciem aquest episodi lamentable i la desídia de Pisarello envers la Comissió pic.twitter.com/bhTvT7iJAX

"Aquestes actituds no són pròpies de membres del govern", li ha retret Mejías a Pissarello. "No suporto aquesta falta d'educació i aquest comportament em sembla vergonyós", li ha etzibat mentre abandonava la Comissió a crits.

Mejías s'ha enfadat amb Pisarello perquè no estava atent a la pregunta que el regidor de Cs, Francisco Sierra, li havia formulat. Mejías, com a presidenta de la Comissió, l'ha començat a escridassar i l'ha acusat d'actuar amb falta d'interès.

No hi ha cap vot

COMENTARIS

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal