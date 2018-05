Albiol no es presenta en el 60% dels plens de l'Ajuntament de Badalona

Des de la victòria republicana del 21 de desembre, el panorama econòmic del nacionalista espanyol ha anat a la baixa. Va perdre la cadira de senador arran dels mals resultats dels populars i ara, amb la decisió del consistori, l'home que el Consell d'Europa posa com a exemple de polític racista es troba amb 10.007€ retinguts pel concepte de dietes. Una quantitat que és més del doble del salari mínim interprofessional -735€- que hauria percebut un treballador durant aquests sis mesos: 4.410€.

No hi ha cap vot

COMENTARIS

#1 hohbthbrvmbhroihhohhjhjhohoptjhojhojhbhmbvgpgkgkvgopvkgvpgkvpgvhvgfhfniufnifhgnihgfuigdighficghcfnihgcniniogndfigfgncgidngidgningdighnicgndfighnisghnigvndfngvs 16 de maig de 2018, 12.54 h







JA PODEN ESTAR CONTENTS A BADALONA , QUE L'ALBIOL NO ELS VAGI A FER PERDRE EL TEMPS AMB LES SEVES TONTERIES FRANQUISTES.









2 0 Valora aquest comentari: Respondre comentari Comentari inadequat

5 10 20 tots 1

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal