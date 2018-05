Aquests són els errors de parvulari que han retratat Llarena davant la justícia belga

Última actualització Dimecres, 16 de maig de 2018 10:45 h

Bèlgica rebutja extradir Comín, Serret i Puig

Redacció | Bèlgica ha rebutjat l'extradició de Toni Comín, Meritxell Serret i Lluís Puig a l'Estat espanyol, tal com demana el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena. El ministeri públic belga havia informat que hi havia defectes de forma en l'euroordre del magistrat espanyol, uns possibles errors de parvulari que han deixat retratat Llarena davant la justícia belga.

Segons ha avançat El Periódico, el ministeri públic ha informat al tribunal belga que s'ha detectat defectes de forma en l'euroordre i en la correspondència que ha mantingut amb el jutge Llarena i per tant, rebutja l'extradició de Serret, Comín i Puig.



Els tres consellers han comparegut aquest dimecres a primera hora del matí als tribunals del Palais de Justice de Brussel·les sobre la demanda d'extradició a Espanya.



Clatellada de la justícia belga



El jutge ha acceptat la petició de la fiscalia i ha decidit que l'euroordre no s'executarà. "Ha sigut rebutjada per la justícia belga perquè es considera, com havíem proposat des de la defensa, que no compleix amb els requisits de forma que la norma preveu, és una euroordre irregular", ha indicat Toni Comín, que ha advertit que la decisió "ferma" del tribunal "posa de manifest que s'abusa del codi penal per perseguir polítics".



Un dels advocats de la defensa, Jaume-Alonso Cuevillas, ha declarat després de la vista a TV3 que, amb aquesta decisió, tots tres consellers queden sense cap mesura cautelar sobre ells i amb llibertat de moviments.



Errors de parvulari de Llarena



Després de rebre l'euroordre, la fiscalia ja va detectar el primer error: en la documentació enviada no figurava cap ordre de detenció al territori espanyol, premissa necessària per emetre qualsevol ordre de detenció europea segons la directiva del Consell Europeu.



De fet, tant els consellers com Carles Puigdemont tenen una ordre de detenció local però emesa per la magistrada de l'Audiència Nacional, Carmen Lamela, en la euroordre que va ser retirada.

Per això, el fiscal belga va preguntar Llarena quina és la reclamació que se sustenta i el magistrat espanyol va respondre que la seva interlocutòria de processament.



Però a la seva resposta, Llarena va escriure a la casella de la data, una data futurible: el "21/11/2018", segons publica El Periódico. El fiscal belga entén que es tracta d'una nova errada perquè Llarena va escriure la interlocutòria el 21 de març de 2018.

