Una fundadora de C’s va intentar demostrar a la UE que la societat catalana tenia problemes mentals per donar suport a la independència

L'any 2016 va organitzar una xerrada contra el nacionalisme amb el títol d''Una societat alienada: un enfocament psicobiològic del secessionisme català'

@JoanSole | La teoria sobre la manca de criteri de la societat catalana a l'hora d'abraçar el projecte republicà és una constant en el món nacionalista espanyol. Tant és així, que l'any 2016 des de les institucions europees es va intentar justificar l'independentisme amb una societat "alienada".

Teresa Giménez, una de les fundadores de Ciutadans que va abandonar el partit l'any 2007 per fer el salt a UPyD -on va entrar al Parlament Europeu l'any 2009- per després deixar la força nacionalista el 2016 davant el fracàs del projecte, és la impulsora del projecte Euromind. El mateix que va organitzar aquestes jornades on s'intentava vincular el creixement de l'independentisme a Catalunya amb un problema psicobiològic.

La xerrada 'Una societat alienada: un enfocament psicobiològic del secessionisme català' feta pel catedràtic de psiquiatria i psicologia de la UAB, Adolf Tobeña, però, no va sortir com s'esperava.

Tobeña, que va començar afirmant que els catalans del sud de França són "feliços" pel fet de ser francesos, cosa que no passa amb els que viuen a la Catalunya espanyola, va detallar l'imponent augment del desig independentista a partir de l'any 2012, on el suport a un nou Estat es va estabilitzar en el 40% i regalava manifestacions d'un milió de persones.

El catedràtic va abraçar les tesis sobre l'impacte que té a Catalunya el fet que els mitjans més consumits són catalans, posant d'exemple els telenotícies de TV3 i les emissores de ràdio RAC1 i Catalunya Ràdio. Aquest fet, però, xoca amb una anàlisi, segons a parer seu, dels mitjans unionistes que no quallen amb la realitat. Amb un article d'El País com a exemple, Tobeña llegeix un article de Felix de Azua per exemplificar les explicacions que es donen des del món nacionalista espanyol per ridiculitzar el moviment independentista. Segons Azua, "és un misteri però a vegades les societats són atacades per un virus místic de bogeria i es propaga com una epidèmia on ningú sap perquè passa, infecta cervells de les cadires dels intel·lectuals i els diaris".

El catedràtic, que minimitza l'article dient que "no és una explicació, s'inventen una explicació sense sentit", destaca com durant el període del 2008 al 2012 els catalans varen canviar d'opinió i percepció a l'hora de veure el món. En aquest sentit, reforça aquest període amb la "bombolla informativa" de la premsa catalana, així com exposa l'impacte que té que molts balcons de Catalunya tinguin penjades les estelades, "és una estratègia que s'utilitza en molts països per canviar d'opinió a favor d'una causa".

Tobeña, en aquest sentit, ha rebutjat en més ocasions que el cas català estigui sotmès a una alienació mental i destaca el repte d'intentar entendre com la societat catalana ha virat cap a l'independentisme en un marge de temps molt curt.