Espanya també vol participar en la trobada entre Trump i Kim Jong-un del juny

Última actualització Dimecres, 16 de maig de 2018 13:30 h

Des de Teruel faran arribar una sorpresa a la reunió entre els dos líders

1 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Redacció | A Espanya li faria il·lusió participar en la trobada entre el president dels Estats Units, Donald Trump, i el de Corea del Nord, Kim Jong-un, que tindrà lloc el pròxim dia 12 de juny. Però no podrà ser.

La trobada té com a objectiu reduir l'escalada de tensió entre ambdós països. I com que Espanya no hi podrà ser, la Denominación de Origen (DO) Jamón de Teruel ha decidit posar en marxa una curiosa iniciativa per tal de, com a mínim, comptar amb un mínim de presència espanyola.

La intenció és "fomentar la pau" a la taula de reunió entre ambdós països. Per aquest motiu s'enviarà un paquet amb un pernil D.O. Jamón de Teruel, una ampolla d'oli del Bajo Aragón i un pa artesanal cuinat en un forn de llenya a Castelserás.

L'enviament s'ha fet al Consolat General de Singapur a Madrid perquè Singapur és el país on tindrà lloc aquesta trobada, i la intenció és que ambdós líders rebin el paquet d'Espanya.

Notícies relacionades