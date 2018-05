Lliçó de Bernat Dedéu a Xavier Domènech sobre 'els espanyols'

Última actualització Dimecres, 16 de maig de 2018 15:00 h

Carrega durament contra els "espanyols progres" que han "blanquejat l'autoritarisme supremacista ibèric"

4 ( 5 vots ) Carregant Carregant



Redacció| "Què pensa dels espanyols?". Li ho va preguntar -insistentment- Xavier Domènech a Quim Torra al Parlament, durant el debat d'investidura que havia de proclamar-lo president; però ha estat el filòsof Bernat Dedéu qui s'ha encarregat de contestar-li amb mestratge. En un article d'opinió a 'El Nacional', Dedéu ha defensat Torra de les acusacions -"xenòfob", "supremacista"- que l'unionisme ha abocat sobre el nou president en relació a uns polèmics tuits de fa sis anys.

Així, en un toc d'atenció a Torra per no abaixar el cap davant els que "t’envien la policia a tustar-te" o "t’espolien sistemàticament els recursos", ha clos el seu article recordant com "d'hàbils" són 'els espanyols' "perquè els nostres diputats sempre acabin renunciant als mandats del poble".

Dedéu ha apuntat (amb ironia) que 'els espanyols' "són una gent que em té el cor robat, perquè es passen el dia reivindicant orgullosos la seva nació [...] i, quan els dius espanyols, s’enfaden i et diuen xenòfob, etnicista, racista". En aquest sentit, s'ha dirigit a Xavier Domènech -"sé el que em diràs, que tots els espanyols no són iguals, que una cosa és l’estat i l’altra són els ciutadans"- per recordar-li que "la política s’assembla molt, moltíssim, als electors a qui representa". "I de la mateixa faisó que els catalans acostumem a triar líders porucs, plens de retòrica i amb escassa paraula [...] als espanyols els plau ser representats per diputats i presidents que [...] quan els toquen la unitat de la pàtria tard o d’hora treuen el garrot", ha assegurat.Ha assenyalat la manera com Pablo Iglesias governa Podemos, com "va fulminar l’Albano Dante Fachin de la sectorial catalana pel simple fet que suscitava simpaties entre l’independentisme". I és que els retrets més sagnants de Dedéu han estat pel que ha anomenat "els espanyols progres". "Incapaços d’afrontar l’autoritarisme de l’estat a qui sempre acaben excusant les malifetes, els espanyols progres són els primers processistes del món", ha escrit, i els ha culpat de "blanquejar l’autoritarisme supremacista ibèric" des de fa més de trenta anys excusant-se en "unes promeses federals de tres al quarto que mai no arriben a fer-se paleses".