Salten les alarmes a la Moncloa i al Suprem: Montoro, incapaç de demostrar malversació en l'1-O

El ministre reitera davant Llarena que ni les urnes ni la manutenció de Puigdemont s'han pagat amb diners públics

Redacció | El ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, sosté de nou que no pot provar el delicte de malversació. En un text emès al jutge del tribunal Suprem, Pablo Llarena, Montoro assegura que no ha pogut demostrar que la Generalitat destinés diners públics al referèndum de l'1-O. Ni les urnes ni la manutenció de Puigdemont a l'estranger s'han pagat amb diners públics, ha reiterat.

Es reafirma, doncs, en les declaracions que ja va fer a l'entrevista a 'El Mundo' i afirma que si hi ha hagut malversació, només podria haver ocorregut "per un delicte de falsificació d'un funcionari conxorxat amb alguns proveïdors a favor del procés", segons recull aquest dimcres El Confidencial

Montoro va enviar l'informe, de 8 pàgines aquest dilluns, a petició del jutge del Suprem per esclarir les seves afirmacions sobre la malversació. Fins ara, la Guàrdia Civil sosté que es van desviar 1,9 milions d'euros de diners públics per pagar el referèndum.

Control sobre els comptes de la Generalitat

El ministre defensa que els mecanismes de control a les finances catalanes no han detectat cap desviament però apunta que el Govern podria haver "eludit el sistema de control de pagaments" i que ho haurà d'aclarir la investigació judicial.

A l'informe, Montoro defensa que la intervenció de les finances, que es mantindran després de l'aixecament del 155, segons van acordar ahir Mariano Rajoy i Pedro Sánchez, ha impedit que hi hagi una "instrumentalització d'un pressupost públic per aconseguir la independència".

També justifica que aquest control tenia com a objectiu la remissió d'informació a Hisenda per "garantir que no es fan servir fons públics per portar a terme actes contraris a la llei o el TC en relació amb l'1-O".

