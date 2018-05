Quan prendrà possessió del càrrec el nou president?

Última actualització Dimecres, 16 de maig de 2018 14:30 h

Previsiblement serà aquest dijous

Redacció | L'acte serà sobri i sense convidats tenint en compte la situació d'excepcionalitat sota el 155

Quim Torra prendrà possessió com a 131è president de la Generalitat previsiblement aquest dijous en un acte sobri i sense convidats al Palau de la Generalitat. L'acte encara no s'ha convocat oficialment però, segons han explicat fonts del Palau a l'ACN, pren força que es faci finalment demà tot i que inicialment estava previst per avui dimecres a la tarda.



De fet, aquesta matinada el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ja ha publicat el decret de nomenament de Torra firmat pel rei Felip VI, el pas imprescindible perquè aquest pugui prendre possessió. S'estan ultimant els detalls d'un acte que serà molt diferent a les preses de possessió que s'han fet fins ara i a la del gener del 2016, quan Carles Puigdemont va agafar el relleu d'Artur Mas. I és que aquesta vegada se celebrarà en una situació d'excepcionalitat encara sota l'aplicació del 155. Torra sí que repetirà la fórmula de Puigdemont per prometre el càrrec "amb fidelitat al poble de Catalunya", sense referències al Rei ni a la Constitució.



El 12 de gener del 2016 Puigdemont va prendre possessió del càrrec de president de la Generalitat en un acte institucional al saló Sant Jordi del Palau, acompanyat d'uns 400 convidats, amb una senyera i sense fotografia del Rei. A més, just després de prendre possessió, Puigdemont i Mas van sortir a la plaça Sant Jaume per saludar els centenars de persones que eren fora del Palau escenificant el relleu al capdavant de la Generalitat.



Acte breu, sobri i sense convidats



Unes imatges que aquesta vegada no es repetiran. Ja s'han començat a conèixer alguns detalls d'un acte institucional que es preveu breu, sobri i sense convidats. I tot apunta que es canviarà de sala i no es farà al Saló Sant Jordi. També caldrà veure si després de prendre possessió, Torra pronunciarà un discurs, com fan habitualment els presidents en aquest tipus d'acte institucional.

Puigdemont va sorprendre fa dos anys canviant la fórmula de prometatge. Llavors la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, li va preguntar si prometia "complir fidelment les obligacions del càrrec de president de la Generalitat amb fidelitat a la voluntat del poble de Catalunya, representat pel Parlament", sense fer cap esment a la Constitució espanyola ni al Rei, i Puigdemont va respondre afirmativament sense afegir res més.

L'acte està organitzat des del Palau de la Generalitat però tenint en compte que el 155 no s'aixecarà fins que es nomenin els consellers, el govern espanyol té previst supervisar el format i contingut de la presa de possessió.

