La comunitat educativa s'organitza contra la ''instrumentalització'' de l'escola catalana

La comunitat educativa ha organitzat diverses mobilitzacions, com ara concentracions el 23 de maig a les delegacions del govern espanyol, un acte a Sant Andreu de la Barca el 3 de juny, i una manifestació unitària a Barcelona, el 10 de juny.

Amb el lema ''Deixeu l'educació en pau. Volem educar en llibertat'', el MUCE ha demanat preservar l'escola com un espai de ''convivència i cohesió'' i ha denunciat situacions d'autocensura a les escoles per part de docents que volen evitar possibles conflictes.

El MUCE, que agrupa AMPAs, sindicats i entitats del sector educatiu, han volgut mostrar aquest dimecres el seu suport als professors i docents encausats i assenyalats de Sant Andreu de la Barca i la Seu d'Urgell fent un front comú contra aquest relat que no es correspon a la realitat des de certs ectors epsnayolistes.

N.B. ALGUN DIA HAUREM DE PASSAR COMPTES AMB AQUESTA COLLA DE MAL PARITS I PITJOR PAREDES DEL ENSENYAMENT...SOBRETOT A NIVELL D'INSPECCIÓ I DIRECCIÓ.

PER DUES FRASES EN CASTELLÁ (LA CLASSE ERA DE CATALÁ SÍ) UNA INSPECTORA I DIRECTORA VAN PASSAR CINC HORES OFENENT UN MESTRE .TROBO QU... Llegir més

