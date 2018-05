Així justifica Montoro el control sobre les finances de Catalunya

Última actualització Dimecres, 16 de maig de 2018 15:30 h

Segons Montoro les declaracions de Torra son "un element de desconfiança"

Redacció | El ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, ha replicat al recent investit president de la Generalitat, Quim Torra, que el govern espanyol mantindrà un cert control sobre les finances de la Generalitat un cop aixecat el 155 perquè les declaracions que ha fet Torra fins ara són un "element de desconfiança de primer ordre".

"I aquest element de desconfiança és el que ens va portar a implantar aquest control l'any 2015", ha afegit. "A qui pot molestar que existeixi un control de la legalitat?", s'ha preguntat Montoro en un esmorzar amb periodistes organitzat pel diari 'El Economista', després que el president investit hagués demanat aquest dimarts des de Berlín que s'aixequi la supervisió als pressupostos del Govern. El ministre ha defensat que es tracta d'un control "eficaç" i ha dit que no ha entès per què Torra ha instat a aixecar-lo. D'altra banda, Montoro ha avisat que el govern espanyol impedirà que les delegacions a l'exterior que vol restituir Torra facin "activitats il·legals".



Montoro ha assegurat que, com a mínim, mantindran el control imposat el 2015. És a dir, la supervisió mensual de totes les despeses de la Generalitat i un control específic sobre les operacions d'endeutament. Montoro ha afegit que Catalunya està "posant en risc la qualificació sobirana del regne d'Espanya" i ha dit que de fet va ser això el que va fer implementar els primers controls sobre el pressupost el 2015. "Mentre segueixin entossudits amb una actitud desafiant davant de la legalitat vigent, el control seguirà", ha assegurat.



El Diplocat i les delegacions a l'exterior

Preguntat sobre el Diplocat i la voluntat de Torra de restablir i ampliar les delegacions de la Generalitat a l'Exterior, Montoro ha assegurat: "Depèn del que facis. Pots obrir ambaixades amb una finalitat noble però després utilitzar-les per a activitats il·legals".



En aquest sentit, ha afirmat: "El que impedirem és que vagin a activitats il·legals perquè és la nostra obligació. El govern està per fer complir la llei. A partir d'aquí s'anirà delimitant una activitat o una altra perquè el que no es poden és dedicar recursos públics a activitats il·lícites".



Control a TV3

Pel que fa a TV3, ha assegurat que actualment ja es controlen els comptes de la televisió pública catalana i ha dit que és obligació de les autoritats evitar que s'hi faci "promoció d'activitats il·legals", ja sigui de manera directa o indirecta. "És com si en una televisió pública féssim una informació sobre els beneficis del consum de drogues o el contraban de tabac", ha reblat. "Això seria obligació de les autoritats impedir-ho", ha assegurat.

D'altra banda, Montoro ha anunciat que convocarà el Consell de Política Fiscal i Financera, que reuneix els màxims responsables econòmics de les autonomies amb el ministeri, entre finals de maig i principis de juny.



Es recuperarà la gestió dels diners?

L'Estat aixecarà el gruix de la intervenció econòmica sobre les finances de la Generalitat, de manera que la Generalitat recuperarà la gestió dels diners de la bestreta del model de finançament per pagar els serveis bàsics.



A més, l'estat espanyol deixarà d'exigir a la intervenció una autorització per a cada factura que certifiqui que no es gasten diners a finalitats considerades il·legals. Així ho van acordar aquest dimarts el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, i el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez.

