La Vanguardia passa comptes amb José Antich i l'acusa de fer 'fake news'

"Incomprensiblement, es va fer ressò de la fake news el diari digital El Nacional, que dirigeix José Antich, amic personal de l'exministre Jorge Fernández Díaz", es llegeix en un article publicat ahir per 'La Vanguardia', que acusa el digital d'Antich de difondre "missatges i notícies falses" sobre una "suposada conspiració política contra l'independentisme". A la notícia de 'El Nacional' només s'explica que el diputat d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, va fer viral la imatge i les dades que es donen sobre el dinar són confirmades a l'article de 'La Vanguardia'. En aquest sentit, cal recordar que la marxa d'Antich del diari no va ser precisament un camí de roses, amb una gran indemnització pel mig i alguns periodistes i col·laboradors marxant amb ell. Potser per això l'atac dels Godó en veure l'oportunitat.A l'article, amb tot, 'La Vanguardia' també es queixa que no s'hagi publicat que el dia anterior a la polèmica fotografia -segons asseguren- l'editor de La Vanguardia també va compartir taula amb el primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Gerardo Pisarello, amb el president del grup municipal d'ERC a Barcelona, Alfred Bosch, amb el president del grup municipal del PDECat, Xavier Trias, i amb la secretària general d'aquesta formació, Marta Pascal. D'altra banda, carreguen contra el president Carles Puigdemont, a qui acusen d'haver perdut "les bones pràctiques del seu antic ofici" de periodista per compartir la imatge a la xarxa.