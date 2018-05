Última actualització Dimecres, 16 de maig de 2018 16:30 h

Fonts de la Sala Penal afirmen que només el "desconeixement de l'ordenament jurídic espanyol" pot explicar que deneguin l'euroordre

5 ( 2 vots ) Carregant Carregant



Redacció | La Sala Penal del Tribunal Suprem -de la que és membre el jutge Pablo Llarena- ha reaccionat a la decisió de la justícia belga que ha rebutjat l'euroordre d'extradició contra els consellers destituïts Toni Comín, Meritxell Serret i Lluís Puig.

Bélgica siempre fue el auténtico santuario legal de ETA. La justicia belga nunca entregaba etarras. En realidad la justicia belga lo que está haciendo es decir que no es una justicia europea y que pasa de la euroorden. Y el gobierno español debe denunciarlo. — Francisco Sierra (@fsierra) 16 de maig de 2018

Notícies relacionades

El jutge belga ha considerat que la petició d'extradició emesa pel Tribunal Suprem té "irregularitats" i l'ha desestimat. Fonts d'aquesta sala han reconegut que encara no han rebut la resolució de la justícia belga però que, pel que coneixen pels mitjans de comunicació, "no comparteixen la motivació" per la qual es denega l'entrega i ho interpreten com una "absència de compromís amb prestar la col·laboració judicial demandada".Defensen els arguments expressats a la interlocutòria de processament del passat 21 de març, sobre els que descansa també l'euroordre, emesa dos dies més tard. Afirmen que, només el "desconeixement de l'ordenament jurídic espanyol" pot explicar que s'hagi denegat l'euroordre.Al costat del Gobierno, també s'hi han situat mitjans i periodistes propers a l'unionisme. Per exemple, el director de continguts d'Atresmedia Digital, Francisco Sierra, que -des del seu comte de Twitter personal- ha carregat contra el país que ha denegat l'extradició dels líders independentistes allà exiliats, comparant-los amb ETA.