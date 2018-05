La caverna retorça descaradament la realitat en un atac contra Torra per participar al 'No vull pagar'

Última actualització Dimecres, 16 de maig de 2018 17:30 h

Presenta un vídeo del president saltant-se un peatge per la campanya totalment fora de context

Redacció| Aquest matí, 'Okdiario' publicava un vídeo en que suposadament es veu Quim Torra negant-se a pagar un peatge el 2012, igual que van fer milers de persones als Països Catalans durant la campanya ciutadana 'No vull pagar', amb l'objectiu de protestar contra el pagament de vies que consideraven ja amortitzades. Més enllà de l'interès periodístic (o no) de la informació, el que sorprèn és la manera com el mitjà unionista explicava als seus lectors els fets; sense fer cap esment a la campanya en que s'emmarcava l'acte de Torra i el d'una gran quantitat de persones més que també van gravar-lo i i publicar-lo a la xarxa.









En aquesta piulada, podeu veure el vídeo al qual es refereixen aquests mitjans:



"¡Qué multa, ni qué hostias!"@QuimTorraiPla President rebelde!!! Mi héroe!!! #novullpagar pic.twitter.com/QJgPvg5rRa — Andaluz Indepe (@Andaluz_Indepe) 16 de maig de 2018 Però 'Ok diario' no és l'únic mitjà de la caverna mediàtica que ha usat aquestes tècniques tan allunyades del bon periodisme. També ho ha fet ' La Gaceta ' -que, per si fos poc, atribueix a Torra les paraules "que multa ni que hòsties", que va dir el seu fill- o el Crónica Global de Pedro J. Ramírez, que posa en dubte el compromís del que anomena "la familia CDR" amb la campanya contra l'abús dels peatges titllant-los de classe privilegiada ("estaba en primera línea de la revuelta contra los peajes, que son una lata entre Ganduxer y Cadaqués", diuen, irònicament).En aquesta piulada, podeu veure el vídeo al qual es refereixen aquests mitjans:

El mateix titular de la notícia presenta els fets totalment fora de context: "Torra se saltó un peaje en 2012 junto a su hijo: '¡Qué multa ni que hostias!' ", escriuen. A més, a la notícia, destaquen que el fill de Torra hauria publicat el vídeo a Twitter amb els hashtags de la campanya ciutadana -"de quienes abogan por saltarse los peajes", segons ells- però no els relacionen amb aquesta. Tampoc tradueixen correctament l'etiqueta #novullpagar, que transcriuen com "no voy a pagar". "Torra lleva mucho tiempo saltándose las normas, con lo que se puede esperar cualquier cosa de él", afegeixen sobre el nou president i, per extensió, sobre els milers dels seus conciutadans que van fer el mateix que ell. També li retreuen que animés a sumar-se a la campanya a través dels mitjans de comunicació ("oda a la anarquia", li diuen) però el que traspassa tots els límits és que titllin el fet que se saltés el peatge amb el seu fill al cotxe de "adoctrinamiento en familia".