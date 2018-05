Un pilot català portarà la lluita per la llibertat dels presos polítics a les 500 Milles d'Indianapolis

No hi ha cap vot

Participarà a la competició de la mà de l'equip Scuderia Corsa en una prova on ha arribat a obtenir la quarta posició.

Algunos mensajes con odio asesino que recibo por tener en mi casco un lazo que opina sobre mi desacuerdo con una prisión preventiva durante 6 meses por un caso político sólo clarifica la desproporción de todo el asunto. En mi opinión, claro está, y cada uno libre de la suya. — Oriol Servia (@OriolServia) 16 de maig de 2018

Servià ha denunciat via Twitter que la resposta a la seva acció reivindicativa han estat "missatges amb odi assassí" per part de l'unionisme, però ha assegurat que no canviarà el seu casc per la competició.