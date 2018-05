[Vídeo] Quan Torra es jugava el tipus al carrer en defensa de Catalunya

No hi ha cap vot

Tot i que la caverna mediàtica hagi volgut presentar la seva participació en la manifestació com a violenta -'Okdiario', que va avançar el vídeo, titula "Torra se enfrentó violentamente a los Mossos en el traslado de las obras de Sijena"- el president mostra en tot moment una actitud calmada i pacífica per impedir el trasllat de 44 obres d'art del Museu de Lleida; al voltant del qual s'havien reunit centenars de persones convocades a través de les xarxes socials.Algunes van haver de ser ateses pels serveis mèdics després de les actuacions policials. Per això, mentre la Guàrdia Civil era dins el recinte per emportar-se les obres, els manifestants cridaven contra els agents de la policia catalana consignes com "no mereixeu la senyera que porteu".