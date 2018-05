Pilar Rahola treu a la llum els tuits de Torra que no mostrarà l'unionisme

Última actualització Dimecres, 16 de maig de 2018 20:30 h

Li retreu a Arrimadas si aquests també els "passejarà"

Redacció| En els polèmics tuits de Torra sobre 'els espanyols', l'unionisme ha vist l'oportunitat perfecta per perpetrar un atac indiscriminat contra l'independentisme sense cap altra preocupació que ferir un moviment que s'ha caracteritzat sempre per defensar valors pacífics, de pluralitat i d'inclusió. La líder de C's, Inés Arrimadas, ha explotat fins a la sacietat els comentaris de Torra fa sis anys, sense molestar-se a obrir el seu punt de vista (ja li va bé aquest, per guanyar vots) i ampliar la seva mirada sobre el que realment pensa el nou president de la Generalitat. Ahir mateix, va recordar-li -via Twitter- la periodista Pilar Rahola.





Hola @InesArrimadas este tuit de 2016 del Prs. @QuimTorraiPla no lo vas a pasear? Qué pasa? Se te rompe el esquema?https://t.co/GycB9KGMHq — Pilar Rahola (@RaholaOficial) 15 de maig de 2018 "Aquest tuit de 2016 del president Quim Torra, no el passejaràs? Què passa? Se't trenca l'esquema?", va escriure Rahola, adjuntant una publicació de Torra sobre Blas Infante, considerat pare de la pàtria andalusa i afusellat pel feixisme el 1936, poc després del cop d'Estat de Franco. El fil a Twitter del president va ser justament per commemorar el vuitantè aniversari de la seva mort.



Amb les seves paraules, Torra lloa el caràcter social del nacionalisme andalús de Blas Infante, que lluitava per la situació dels jornalers. Infante havia estat, a més, un gran defensor de la democratització de l'Estat espanyol i d'un model territorial basat en el plurinacionalisme o el confederalisme que reconegués l'autodeterminació dels pobles. Durant la seva vida, es va relacionar amb personatges com Francesc Cambó, líder de la Lliga o el president Lluís Companys, a qui va visitar a la presó el 1934.



L'admiració que mostra Torra per Blas Infante és només una prova que no existeix aquest presumpte odi indiscriminat del president contra els espanyols que han volgut inventar els mitjans unionistes.