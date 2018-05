Portades: La premsa se centra en la clatellada de la justícia belga al Suprem

|| || ★ || || PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || || ★ || || L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat

17 de maig de 2018, 09.36 h





Com sempre, la típica xuleria barata de l'esPPanyolissim FRANQUISME, "s'ha passat".





ENVALENTONATS tot veient que Europa girava els ulls cap a altra banda en comptes de CASTIGAR SEVERAMENT les COVARDES AGRESSIONS del primer d'octubre, aquesta colla d'incomPPetents feixistes tan il.lusos com ignorants, s'havien cregut els reis del mambo.





Es pensaven que per tal de "defendé la zacrozanta unidás de la pratia" tot els hi era permès, i fins i tot implicar els europeus en la seus gangsteri...